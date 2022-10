BadMoneyGang et Muller 6.9 dévoilent ''Respectable''

Grosse connexion !

BadMoneyGang est un rappeur stéphanois signé sur le label Trafic Music, il a déjà dévoilé plusieurs excellents titres tels que "Bienvenue dans ma zone", "Club 2022" ou encore "Zombie".

Muller 6.9 quant à lui est un rappeur lyonnais qui a commencé officiellement le rap il y a près de 3 ans. Ce dernier a aussi dévoilé quelques singles tels que "FREEZER", "ARRET CARDIAQUE" ou encore "SUN TZU".

BadMoneyGang et Muller 6.9 ont décidé d'unir leurs deux univers musicaux sur un excellent nouveau titre qui se nomme "Respectable", un son dont le clip a été tourné à Sury-Le-Comtal à l'amical Turc “chez capitaine” dans le département de la Loire dans le 42. Les deux rappeurs montrent ainsi l’étendue de leur talent, et confirment qu’ils font bel et bien partie des artistes à suivre de près