Sasso découpe sur "Omar Little" dans Generations Live

Une version live hyper carrée.

Sasso, révélation rap de la scène lyonnaise qui explose depuis 2020, a choisi Générations pour dévoiler en live son tout nouveau single "Omar Little". Un nom qui renvoie évidemment au personnage mythique de la série "The Wire", qui passait son temps à braquer la marchandise des dealers pour ensuite la revendre. Et puisqu'on parle de braquage, Sasso nous en a fait un beau au micro, avec une interprétation hyper carrée, un flow tout-terrain vraiment maîtrisé sur un tempo pourtant difficile. On valide de ouf, et vous?