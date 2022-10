Une connexion au sommet.

Binks Beatz semble enfin avoir la reconnaissance médiatique qu'il mérite, alors il en profite : le producteur a déjà réédité son album "Drip Music 2", sorti en septembre, il y a un mois à peine. Place à "Drip Music 2 : Deluxe" cette fois-ci, avec plein de morceaux inédits, et notamment "P. Diddy", sur lequel Zamdane est invité. Les deux artistes ont connu une très belle année 2022 et la connexion est aussi bonne que ce qu'on pouvait attendre, on vous laisse juger par vous-mêmes !