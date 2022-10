Dosseh passe en "Mode S"

Nouveau clip en noir et blanc pour le rappeur.

Dosseh a fait un retour fracassant en cette fin d'année 2022, avec la sortie d'un tout nouvel album, "Trop tôt pour mourir". Un projet très attendu par les fans et qui visiblement fonctionne bien, avec quelques morceaux très forts. Cette semaine, le rappeur d'Orléans a décidé de dévoiler le clip de "Mode S", extrait du projet. Un banger bien sombre, bien trap, très street dans lequel Dosseh découpe l'instru d'une main de maître, appuyé par un clip en noir et blanc lui aussi très réussi et bien rythmé.