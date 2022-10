Un clip extrait de l'album "Who is Nardo Wick ??"

Nardo Wick, Latto et Lakeyah sortent le remix de "Baby Wyd". Réalisé par Ndoh, le rappeur de Jacksonville l’emmène dans la chambre où il sérénade un baddie avec quelques voyous amoureux. Le morceau est extrait du dernier album de Nardo Wick : "Who is Nardo Wick ??", édition (Deluxe), sorti fin juillet dernier, sur lequel vous pourrez retrouver Lil Durk, 21 Savage, G Herbo, Hit-Boy, Big30 et The Kid Laroi.