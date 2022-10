Accompagné d'un clip animé créé par Aaron Hymes et Rouxx.

Freddie Gibbs lâche "Dark Hearted", accompagné d'un clip inspiré de l'animation japonaise. Dans le thriller rempli d’action l'artiste s’en prend à ses ennemis en tirant des balles et des grenades, avant de léviter vers le ciel attiré par un ovni. "Dark Hearted" est extrait du dernier album de Freddie Gibb, "$oul $old $eparately", sur lequel vous retrouverez avec Rick Ross, Pusha T, Raekwon, Anderson Paak, Offset, Kelly Price, DJ Paul et Musiq Soulchild.