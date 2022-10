Un extrait de son dernier projet.

Jason Robby nous lâche le clip de "Face 2 Face", réalisé par Kmf Production et Jason Robby lui même. Le chanteur nous mets en image ce morceau extrait de son dernier projet "MR.LOVA", un EP composé de cinq titres et sorti début juin, qui fait déjà l'unanimité. Il nous envoie un morceau plein d'amour et de sensualité.