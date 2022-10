Avec un clip bien planant.

NAV continue de faire grandir sa carrière dans le rap game. Celui qui s'était fait connaître en étant proche de Drake et en participant à certains de ses sons a désormais pris complètement son envol et enchaîne les succès. Son dernier album, "Demons Protected by angels", a tellement bien marché qu'il vient d'être réédité début septembre. Pour pousser le projet, le canadien a décidé de sortir le clip du morceau "Last Of The Mohicans", une bonne tranche d'egotrip un peu planante, checkez ça !