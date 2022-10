Le rappeur est en plein film d'horreur !

DaBaby nous emmène dans un court métrage de l'horreur avec "Boogeyman". Extrait de son dernier album "Baby on Baby 2", le clip était sans aucun doute l'un des plus attendu. Le clip est sombre est sombre : le rappeur entraîne un groupe de jeunes amis dans un sous-sol souterrain effrayant où ils sont terrorisés par le Croque-mitaine, joué par DaBaby, et d’autres personnages sinistres, dont les jumeaux de "The Shining".