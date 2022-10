Les rappeurs se retrouvent pour une collaboration de folie !

SG Lewis, Ty Dolla $ign et Lucky Daye se retrouvent sur "Vibe Like This". Les rappeurs nous lâchent un single pop accompagné d'un clip coloré réalisé par Jason Lester. Une collaboration efficace qui nous restera longtemps en tête. SG Lewis sera en tournée aux Etats Unis à partir de début octobre.