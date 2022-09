Les rappeurs se retrouvent sur la côte ouest.

Pour le clip de "Quantum Leap", Roc Marciano et The Alchemist se rejoignent pour une journée de détente sous le soleil de L.A. Réalisé par The Digggers, le clip mets en scène les deux rappeurs dans les rues, puis dans un magasin de disques et enfin se baladant dans les collines d’Hollywood.