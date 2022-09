FNF Chop ramène Fivio Foreign pour "Repeat"

Un bon son street bien efficace.

Fivio Foreign a beau avec une carrière assez récente, il a déjà un sacré statut dans le rap game et il s'en sert souvent pour donner un peu de force à de jeunes rappeurs en éclosion. C'est son côté producteur ! Cette fois on le retrouve aux côtés de FNF Chop, un rappeur venu de Virginie et qui a visiblement choisi la voie du gangsta rap. Une bonne idée, si on en juge par la qualité du morceau en feat avec Roddy, "Repeat", dont le clip est sorti cette semaine. Un bon clip bien sombre avec un mec cagoulé ligoté à une chaise, ce qui est rarement bon signe.