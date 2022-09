A's Marekage Streetz dédicace ''Ministere Amer'' !

A's rend un hommage vibrant au Minister Amer !

Evoquant différents passages de sa vie, A's ride dans les rues de sa ville, Genève, connue pour sa richesse et sa cherté. A l'image de ce que peuvent vivre une grande partie de la diaspora africaine, il explique que les apparences sont souvent trompeuses et qu'elles peuvent créer de la confusion et des situations étranges au seing d'une même famille que des milliers de kilomètres sépare. Le titre rend hommage au célèbre groupe des 90's, qui abordait fréquemment cette thématique. La production est signée par le binôme Mr Labellevie/Cortez