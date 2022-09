Rachelle Allison dévoile qui est son « Capitaine » !

Découvrez le nouveau clip "Capitaine" de Rachelle Allison !

Après le succès de son dernier EP “Si J’étais Pire” (Ma Petite, Kind Love, Pitché…) cumulant plus de 6M de streams et un été où elle fut présente sur les plus gros festivals caribéens tels que la West indies green festival en Guadeloupe et la Baccha Festival en Martinique, Rachelle Allison revient avec son nouveau clip “Capitaine”.

Signée au sein du label UBLO, la jeune guadeloupéenne propose une musique aux diverses influences : Rhythm and Blues, Reggae, Salsa, Pompa, Gwoka, Dancehall, Rap et Trap. Connue pour son agilité sur tous ces styles musicaux, elle a su marquer son empreinte dans la musique urbaine antillaise.

Rachelle Allison fait sa rentrée avec son nouveau clip "Capitaine", un titre qu’elle a écrit sur une production de Mufasa & Leveatz et dans lequel elle raconte l'histoire d'une femme qui tombe complètement sous le charme d'un homme rencontré en soirée. Ses copines tentent de l'en dissuader, en vain. Entre aveu de faiblesse et pulsion non maitrisée, Rachelle Allison revient avec un clip réalisé par Jima Kanor dans lequel tous les voyants rouges lui indiquant de fuir sont allumés. Malgré ses tentatives, cette envie irrésistible prend le dessus.



Découvrez le nouveau clip "Capitaine" de Rachelle Allison dès maintenant sur Générations !