Siinay et Sparrow dévoilent ''Au Tiek c'est chaud'' !

Belle connexion entre les deux artistes

Originaire de la Kabylie en Algérie, Siinay habite à Marseille depuis quelques années maintenant. Marseille que surplombe Notre Dame de la Garde est le berceau du rap français, porté par des légendes du rap tels que IAM, la Fonky Family, le 3ème œil, Psy4 de la Rime, Soprano, Alonzo, Le Rat Luciano ou encore Carré rouge pour ne citer qu’eux.

C’est au contact de ces artistes que Siinay a appris le rap français.. Du haut de ses 14 ans quand il démarre, jusqu’à aujourd’hui, celui-ci a su gravir les échelons et hisser son niveau pour devenir l’un des MCs le plus prometteur de cette industrie. Passant par le studio et le label Vice Music ou encore par Wonder prod plus connus sous le nom Beatbounce, l’artiste a su aiguiser sa plume au fil du temps.

En 2014, il dévoile « Le démarrage » véritable carte de visite musicale qui le place dans la carte du rap français. La suite on la connaît tous. Il réalise quelques collaborations prestigieuses comme avec Sparrow, Krimo, Quartier danger ou encore avec LIM. Ce dernier featuring n’a pas encore été dévoilé.

Aujourd’hui, c’est justement avec Sparrow que Siinay fête son grand retour sur le morceau « Au Tiek c’est chaud ». C’est un extrait aux sonorités actuelles, respirant toute l’énergie de la nouvelle vague marseillaise. Les deux artistes démontrent tout l’étendu de leur talent, tant avec les lettres qu’en terme de musicalité.