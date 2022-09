Le rappeur nous retrouve en plein dans son quartier.

Rich Homie Quan sort enfin le clip de son dernier single "Krazy". Dans la vidéo, le rappeur d’Atlanta kicke devant le Pittsburgh Market & Deli, avec des voitures à la dérive et une toile de fond remplie de clips d’articles de journaux. Rich Homie Quan régale toujours avec ses clips, on se souvient de "Still Shinning" en juin et plus anciennement de "To Be Worried" et "Daily Bread".