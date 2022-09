On retrouve les rappeurs en plein débat !

Jay Worthy et Harry Fraud nous ont surpris récemment avec un album commun intitulé "You take the credit, we'll take the check", dans lequel vous pouvez également retrouver Conway The Machine, Larry June, Curren$y, Big Body Bes, A$AP Twelvyy et bien d'autres. Ils nous balancent aujourd'hui le clip de "Six figures strolls", en collaboration avec Sha Hef. Réalisé par Revenxnt, le clip mets en scène les rappeurs à New York où ils échangent depuis le perron d'un immeuble.