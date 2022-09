Une connexion de fou !

EST Gee, Moneybagg Yo, CMG Label sont de retour avec "Strong". EST Gee nous a balancé du lourd récemment avec "Hell", aujourd'hui il s'associe à Moneybagg Yo et le label CMG pour un clip ambiancé ! Moneybagg Yo avait sorti un clip dans un jet privé pour "See what I'm Saying" et nous envoie encore du lourd !