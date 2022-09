La jeune rappeuse est bien décidée à s'affirmer !

KT Gorique est de retour avec "No Vaseline". La jeune rappeuse que nous avons découvert sur Netflix dans l'émission" Nouvelle Ecole" est bel et bien de retour et elle est décidée à s'imposer sur le devant de la scène. Connue pour ses punchlines piquantes et recherchées, KT Gorique nous envoie aujourd'hui un clip réalisé par Raydi Visual, où elle kicke sur une prod imaginée par Eric Anderson.