Ritchy Boy dévoile "Booska'Lossa", le cinquième opus de "Pourquoi Pas Moi ?"

Découvrez le nouveau clip "Booska'Lossa" de Ritchy Boy

Après le succès de "Palababe", l'artiste belge Ritchy Boy revient avec "Booska'Lossa", le cinquième épisode de sa série de capsules "Pourquoi Pas Moi ?" dans lesquelles il rend hommage à tous les médias rap qu’il affectionne. Il recrée alors les ambitions médiatiques d’un jeune artiste en développement.

Pour ce cinquième opus, le New Comers belge, passe (presque) devant la caméra de Booska-P pour nous servir un clip plein de couleurs, de rebondissements et d’amour.

"Booska'Lossa" est un morceau fort aux sonorités rap et R&B actuel, le tout accompagné d'un refrain qu'on n'a jamais entendu ailleurs mais qu'on aime fredonner et ce, dès la première écoute.

Signé depuis l'année dernière chez Sony Music au sein du label RCA, Ritchy Boy frappe par son naturel, sa positivité et sa gentillesse. Auteur, compositeur, interprète et topliner, Rit chy Boy est un artiste créatif aux multiples casquettes.

Dans ses sons, il puise son inspiration dans ses histoires d'amour et ses conquêtes. Plus généralement, il aborde des sujets personnels, parle à cœur ouvert et n'hésite pas à montrer sa fragilité.

