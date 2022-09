Celle fois, il s'agit de son morceau avec 21 Savage.

Another one... C'est évidemment un des gimmicks les plus connus de DJ Khaled mais aussi exactement ce qu'il fait en ce moment. C'est-à-dire sortir un clip par jour depuis que son album "GOD DID" est disponible. Voici donc la livraison quotidienne avec la vidéo de son morceau avec 21 Savage, "WAY PAST LUCK".