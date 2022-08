Sur une grosse prod de DJ Premier.

Benny The Butcher, Rick Hyde et Heem de la Black Soprano Family se connectent avec DJ Premier pour leur nouveau titre : "Times Is Rough". Le trio B$F se souvient de ses hauts et de ses bas sur un rythme de Preemo, tout en avançant dans leurs projets. "Times Is Rough" est issu de la prochaine compilation "Black Soprano Family Long Live DJ Shay". On attend ça fort !