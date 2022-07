Une collaboration inédite !

Graya invite aujourd'hui Nasdas sur son single "Danse de la chienneté". Le célèbre influenceur qui s'est fait connaître sur Snapchat se lance aujourd'hui dans le rap et il s'accompagne de l'artiste marseillais. On retrouve le duo dans un clip réalisé par Killian Leite pour Pulp Picture et produit par Byro pour 13eme Art Music, tourné dans les rues de Barcelone et dans le club "Le Purple".