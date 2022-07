Découvrez le dernier clip de RSK : Napoli

RSK est originaire de l’Ile de la Réunion. Il a baigné dans l’univers musical depuis sa plus tendre enfance. Le rappeur vient de dévoiler son dernier clip « Napoli » sur une production instrumentale signée DJ Wiils. Le beatmaker multiplatinum a réalisé des compo pour MHD et Heuss L’Enfoiré. Le clip est l’œuvre de William Thomas qui met de plus en plus l’accent sur les jeunes talents. Le réalisateur est l’un des plus grands découvreurs de talent de l’hexagone.