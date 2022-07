Un nouveau feat inédit !

Kim s'accompagne aujourd'hui de Landy pour son single "24 Carats". On les retrouve dans un clip réalisé par Kespey Prod, et une instru créée par CGFLOW. Ambiance pool party pour ce single, spécial été. On espère que la belle interprète de "Terminé" nous prépare du lourd pour la suite. Pour patienter, découvrez "24 Carats".