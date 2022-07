Un nouvel extrait de l'album "La TN".

Naps et Gazo sont de retour avec "Vamos". Les rappeurs nous balancent enfin le clip de leur collaboration, et la connexion Marseille / Paris est très forte ! Le clip, réalisé par Hansley, nous met dans le mood été directement avec des images de plage et de vacances, tournées à Marseille. Le clip est extrait de l'album "La TN", de Naps, sorti le 17 juin dernier. Album qui fait déjà un carton, on vous laisse découvrir ça avec les images de "Vamos".