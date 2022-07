Théodore dévoile le clip de "M3" avec Tiakola

Une connexion hyper efficace.

Théodore, aka Théodore Pourdevrai, continue à charbonner fort comme il l'a fait depuis le début de l'année 2022, avec déjà 3 projets sortis alors qu'on n'en est qu'à l'été. Le dernier en date, "ASWAD", a été dévoilé cette semaine, un EP de 6 titres sur lequel on retrouve deux featurings. Pour donner de la force à sn projet, l'artiste a décidé de dévoiler le clip d'un extrait de l'EP, "M3", le feat avec Tiakola. Un morceau où la mélodie et la musicalité sont au rendez-vous, avec une ambiance de ride et d'été qui fait plaisir aux oreilles !