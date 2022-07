Le chanteur est enfin de retour !

Keblack est enfin de retour avec le single "Ma Lady". Le single est accompagné d'un clip réalisé par Youca et Lucas, dans lequel le chanteur est accompagné d'une jolie fille dans des paysages paradisiaque et à bord de voitures de sport. Un grand retour pour le chanteur, qui a également sorti deux autres singles intitulés "Mariés" et "Bogotta".