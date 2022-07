Découvrez le dernier clip de Furax Barbarossa : "Caravelle", extrait de l’album "Caravelle" disponible

Le 8 juillet dernier, Furax Barbarossa dévoilait enfin son album "Caravelle". Long de 17 titres et doté de belles collaborations aux côtés de Sofiane Pamart, L’Hexaler et Scylla, le rappeur toulousain dévoile le clip du single éponyme afin de célébrer cette sortie !

Intitulé "Caravelle", le visuel est signé Chill et Esskahipe. Sur une composition du beatmaker Mehsah et d'Arthur Guyard, on vous laisse découvrir cette pépite du rap français sans plus tarder…