Le premier extrait de la compil "Game Over 3"

Imen Es et Ronisia s'allient sur "Piquée", le premier extrait de la compil "Game Over 3". La première partie du projet est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming et s'accompagne d'un clip pour les deux chanteuses phares du moment. On les retrouve en mode love, accompagnée de deux jeunes hommes et ils sont "Piqué". On vous laisse découvrir ça !