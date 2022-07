Lesko Du B envoie ''C'est mort'' !

Découvrez le dernier clip de Lesko Du B : "C'est mort"

Le rappeur de Sartrouville (78) est de retour ! Lesko du B est appartient incontestablement à la génération et nouvelle scène du rap français. Le talent du jeune rappeur est immense. Lesko du B est un vrai caméléon, à l’aise aussi bien sur des sonorités sombres que sur des compositions plus douces, le MC est dans tous les cas un artiste à suivre de très près cette année.

Dans son dernier clip intitulé « C’est mort » , le rappeur parle d’une street romance, mais aussi de son vécu et des histoires de rue. Le story-telling de qualité dévoile beaucoup d’authenticité et de sincérité pour un rappeur qui parle de la rue comme personne. Avec un style décontracté, un peu de chant, et beaucoup de réalité, Lesko du B dévoile son titre le plus doux. Regardez le nouveau clip de Lesko du B ci-dessous :