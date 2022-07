Wshhh OldPee !

Une nouvelle collaboration avec Josman, "SAD"

On ne présente plus Oldpee, ni aux amateurs de trap ni à personne à Sevran et dans le 93. Celui qu'on a appelé Sidikow à une période de sa vie revient sur son terrain de prédilection, avec un premier EP solo disponible pour cet été. Parmi les trois feats du projet, après le single avec Green Montana, c'est en clippant celui avec Josman que le rappeur de Sevran revient. Nommé "SAD", le morceau se présente comme une bastos trap sur laquelle les deux rappeurs envoient punch sur punch, avec une aisance folle. On retrouve sur ce projet la crème des producteurs francophones, de Freakey à IkazBoi en passant par Eazy Dew. S.A.D, "Sans Aucun Doute", achève de convaincre les auditeurs qu'Oldpee est à prendre très au sérieux cette saison !