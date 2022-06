Graya dévoile ''Vovo''

Découvrez le dernier clip de Graya : "Vovo".

Le mois dernier, le rappeur marseillais présentait le cinquième épisode de sa série de freestyles "La Castellane". Comptabilisant presque 400 000 vues, Graya continue de faire kiffer la cité phocéenne et dévoile aujourd’hui son nouveau single.

Intitulé "Vovo", Graya s’amuse dans ce nouveau morceau. Esprit bon enfant, mélodie marrante et rythme entrainant, ce titre produit par Zak Cosmos & Guillaume Barbier est idéal pour vos journées piscine. Mis en images par Killian Leite pour Pulp Picture, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !