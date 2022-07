Pacho Diño sort le clip de “Sex Time” !

Découvrez "Sex Time" le nouveau clip de Pacho Diño !

Ancien membre du groupe belge OGR, Pacho Diño se lance définitivement en solo cette année avec le clip de “Sex Time”.

L’univers de Pacho Diño est un mélange de trash talk et de sensualité. Les femmes prennent une place considérable dans son univers et le rappeur les met à l’honneur tout au long de ce titre. Anciennement un rappeur ancré dans la trap, Pacho Diño a pris un virage dans sa carrière en décidant de s’orienter vers une musique plus ouverte au grand public.

“Sex Time” nous immisce dans une ambiance planante où Pacho varie entre paroles précises et flows mélodieux. Avec ce titre, le rappeur convie l’auditeur dans son lifestyle parsemé d'aventures sexuelles et de virée nocturne.

Le rappeur qui avait déjà proposé une première entrevue de son univers avec “Fly” en mai vient confirmer son potentiel avec cette nouvelle réalisation.

Découvrez le nouveau clip "Sex Life" de Pacho Diño dès maintenant sur Générations :