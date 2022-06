J9ueve et Zamdane en mode lover dans "Sans Toi"

La connexion marche bien !

J9ueve, une des révélations de la nouvelle génération parisienne, est en train de prendre une vraie ampleur dans le game, avec un rythme de publication de clips et de projets plutôt élevée. Après la sortie de "Illusions" en février, il est déjà de retour avec un nouveau single, en compagnie du marseillais Zamdane. Le morceau s'appelle "Sans Toi", il parle d'une histoire d'amour visiblement un peu compliquée, avec un rythme assez doux mais également assez dansant, une ambiance dans laquelle on n'a pas trop l'habitude de les entendre. Mais on trouve que ça fonctionne super bien, et vous ?