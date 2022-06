YG de retour avec "Run".

Avant la sortie de son sixième album studio, YG recrute 21 Savage, Tyga et BIA sur son le morceau "Run". Son nouveau projet "Pray For Me" sera le premier de YG depuis l’album collaboratif de l’année dernière avec Mozzy, "Kommunity Service", tout en servant de suite officielle à son album 2020 "My Life 4Hunnid".