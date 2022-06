Durk et Doodie lo collaborent sur un nouveau Banger !

Lil Durk a fait appel à Doodie Lo pour nous livrer un nouveau banger baptisé "Did Shit To Me". Après avoir sorti son album "7220" il y a seulement trois mois, le rappeur de Chicago confirme qu’il en a beaucoup plus dans le réservoir avec ce nouveau morceau. Remplis de plans rapides, les visuels du clip correspondent à la grande énergie que les deux rappeurs nous transmettent.