Duke Deuce et Glorilla collaborent avec ''JUST SAY THAT'' !

Découvrez le dernier clip de Duke Deuce : "JUST SAY THAT" Ft. Glorilla, extrait de "CRUNKSTAR" enfin disponible.

Depuis ce 17 juin, le nouvel album de Duke Deuce est enfin disponible ! Intitulé "CRUNKSTAR", l’opus comporte 20 titres et de belles collaborations avec JP The Rockstar, Juicy J, Dante Smith, Lil Yachty, Babyface Ray, GloRilla ou encore Rico Nasty. Afin de célébrer la sortie de cet album, Duke Deuce présente aujourd’hui le clip son morceau "JUST SAY THAT" en collaboration avec Glorilla ! On vous laisse découvrir ça sans plus tarder…