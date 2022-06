Un feat avec µJoey Bada$$.

Joey Bada$$ aurait dû sortir un album. Finalement, il n'est présent qu'un featuring sur un nouveau titre de Chance The Rapper, "The Highs & The Lows". Ensemble, ils réfléchissent à la persévérance qu'il faut pour durer dans la musique mais aussi pour réussir dans la vie. Ce morceau est un nouvel extrait du prochain album de Chance The Rapper.