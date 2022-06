La belle espagnole est de retour pour un renouveau musical.

Sara Sofia et Jok'Air s'associent dans un clip signé Bill Fabre et Pascale Goufan. Le duo échange sur des sonorités caliente, dans lesquelles on retrouve les inspirations latinos de la jeune rappeuse. Après avoir collaboré avec l’hispanique Aron-Piper pour le banger "Big drip", Big Daddy JoK se prête à nouveau au jeu de l’espagnol dans "Pesetas".