Pharrell Williams, 21 Savage et Tyler, The Creator réunis sur "Cash In Cash Out"

Un banger inattendu pour l'été !

A-t-on vraiment besoin de présenter Pharrell, Tyler ou 21 en 2022 ? Assurément, non. Pourtant, même après les années, le producteur légendaire des Neptunes continue à nous surprendre à chaque (rare) sortie. Avec 21 Savage et Tyler The Creator, ce "Cash In Cash Out" nous offre un banger sec et original, mis en scène dans un clip ultra original en pâte à modeler qui met en scène les trois artistes dans une boîte immense aux dimensions folles, qui permet au réalisateur de laisser libre cours à son imagination, porté par les flows terriblement efficaces des trois artistes. Un banger à découvrir dès maintenant sur le site de Generations.fr !