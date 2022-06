Nardo Wick de retour sur le bouillant "Riot" !

Le rappeur de Jacksonville passe à la vitesse supérieure.

Même si le jeune rappeur a dévoilé des morceaux début 2021, c'est en octobre de l'an dernier avec le remix de "Who Want Smoke" qui a fait le tour du monde et trusté le sommet des charts aux États-Unis que nous avons été nombreux à découvrir Nardo Wick. D'abord influenceur avant de passer derrière le micro, il a récidivé en dévoilant pour l'été le clip du morceau "Riot" - qui n'a aucun rapport avec la saison estivale et détendue qui nous attend. Sur une production trap d'une puissance à nous faire oublier l'existence de la drill, Nardo Wick envoie des flolws inattendus qui contrastent totalement avec la production, mais donne au final l'un des plus gros bangers rap américain de l'année. Les centaines de milliers de vues du clip, qui n'a été dévoilé qu'il y a quelques heures, confirment que Nardo Wick s'impose comme un des éléments forts de la nouvelle scène rap américaine !