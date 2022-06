Diaks balance le deuxième épisode !

Le rappeur Diak's nous dévoile le deuxième épisode de "Welcome sur la côte". Envoyé sous la forme freestyle en exclu dans l'émission "ça va commencer ici" de Generation, le rappeur de Saint-Raphaël nous balance le son complet et nous offre un clip plein de couleurs et qui met en avant sa ville et sa région. Après "Canette", Diak's revient en force cette année et montre qu'il a la détermination pour inscrire Saint-Raphaël sur la carte du rap français !