SCH et Soso Maness t'expliquent comment "Jober" !

"A l'aube" du nouvel album de Soso Maness.

Nouvelle collaboration entre les deux marioles marseillais ! Pour fêter la sortie de son nouveau projet "A l'aube", l'interprète de Zumba Cafew a décidé de clipper la collaboration avec SCH extraite de ce projet. Dans "Va Jober", les deux artistes se mettent en scène comme des parrains du rap et du deal dans un casino qui leur sert de terrain de jeu pour expliquer au public comment, quand, et pourquoi jober à Marseille. Sur une prod efficace qui les fait sortir de leur zone de confort, les deux artistes envoient punchlines sur punchlines en passe-passe, le tout dans un clip qui fait référence à "Las Vegas Parano". Amateur de cinéma et de rap, ne passez pas votre chemin : le S et Soso Maness sont de retour !