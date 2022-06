Lesko Du B annonce que ''C’est mort'' !

Découvrez le dernier clip de Lesko Du B : C'est mort

Lesko Du B est de retour, le rappeur parisien vient de frapper un grand coup avec son excellent nouveau hit intitulé “C’est mort”. Lesko Du B est un artiste d’origine ivoirienne qui réside dans le 78 en île-de-France, le rappeur puise son inspiration dans son propre vécu ainsi que dans celui de ses proches.

Après “Calle” et “LVDLS”, Lesko Du B signe son retour avec son tout nouveau titre qu’il a choisi de nommer “C’est mort”. Un excellent morceau avec lequel le rappeur démontre une nouvelle fois de quoi il est capable, et ce n’est que le début. Lesko Du B est déterminé à marquer le game de la plus belle des manières.