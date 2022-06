"Choque générationnel" entre Udeyfa et Salah

Udeyfa et Salah balancent un message fort avec "Choc générationnel".

Le rappeur belge d’origine congolaise Udeyfa a invité le jeune Salah sur un featuring émouvant qui vient de sortir. Le son "Choc générationnel" met en scène un débat entre deux générations : celle des anciens et l'actuelle. Des paroles pleines de sens, une morale qui frappe, ce nouveau single touche tout le monde et met en avant les problèmes des deux générations. Rappelant le fameux son "L'impasse" de Kery james et Bene, dont ils font référence à un moment : "J'suis dans l'impasse un peu comme Bene", "Choc générationnel" est d'ores et déjà un succès.