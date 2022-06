Le trio est présent pour mettre en avant le Val-de-Marne !

Dex, Gus et Igor Ldt se sont rassemblés sur "Nouveau 9.4" et c'est du sale. Vous les avez découvert sur Generations dans le deuxième épisode de "Ça va commencer ici", en janvier dernier et c'était déjà très chaud. Les rappeurs représentent le Val-de-Marne en force, on vous laisse découvrir ça !