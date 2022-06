Le membre de la BSF de retour !

La Black Soprano Family n'a pas fini de régaler ses fans. Cette fois, c'est Rick Hyde de retour en solo dans le clip de "Y Bother Talkin !?", un morceau éloquent qui présente le rappeur toujours percutant enchaîner les punchs sur une production old school ultra maîtrisée, une caractéristique qui n'étonnera ni ne décevra aucun des adeptes de Rick Hyde et de la BSF. Un clip de plus, un succès de plus pour Rick Hyde !