Découvrez le dernier clip de Babyface : "Spending Spree" Ft. Veeze, extrait de "FACE (Deluxe)" disponible

Dernièrement, Babyface Ray dévoilait l’édition Deluxe de son album "FACE", dévoilé en début d’année 2022. Parmi les titres et les collaborations avec Big Sean, Hit-Boy, Pusha T, Wiz Khalifa, DJ Esco, Lil Yachty et bien plus, le rappeur a pris la décision de clipper le morceau "Spending Spree" !

C’est donc aux côtés de Veeze que Babyface Ray s’affiche. Le duo Motor Town est à retrouver sans plus tarder dans ce clip enfin disponible !