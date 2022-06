ACP présente ''Pendejo'' !

Découvrez le dernier clip de ACP : Pendejo

ACP nous accueille sous le soleil tenace de Corse avec un paysage digne d’une carte postale locale. Le rappeur Corse nous fait découvrir une autre dimension de son talent dans son dernier morceau. Et il est le seul rappeur français à promouvoir la langue Corse dans ses morceaux. Un titre "Pendejo" est un titre bouillant qui dénonce à la fois les jeunes qui se défoncent et ceux qui ont oubliés leurs valeurs au détriment d’un style de vie superficiel et bling-bling. ACP valorise l’amitié et la loyauté , des rapports vrais.

Depuis plusieurs mois maintenant le rappeur dévoile des singles exceptionnels dont « Sucietà » et le morceau « Muntagnolu », c’est l’hymne de la corse. En attendant son deuxième album qui ne devrait pas tarder à voir le jour, ACP dévoile « Pendejo », un titre ensoleillé pour une période estivale et libre que les français et les corses attendent depuis longtemps.